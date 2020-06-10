E-Serbest Meslek Makbuzu Ve Avantajları

Teknoloji, yazılım ve internet sistemlerinin gelişmesiyle birlikte iş hayatımıza da yeni terimler eklendi. Günümüzde muhasebe işlemlerinin de online platformlarda yapılıyor olması hem iş yükümüzü hafifletiyor hem de ibraz ve kayıt işlemlerimizi kolaylaştırıyor.

E-serbest meslek makbuzu ( e-SMM nedir ?), serbest meslek erbaplarının ticari faaliyetleri karşılığında düzenledikler serbest meslek makbuzununun elektronik halidir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar serbest meslek erbaplarının e-smm’ye geçiş için başvuruda bulunmaları gerekiyor. 1 Temmuz itibariyle de e-smm düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. E-serbest meslek makbuzunun detayları bu yazıda yer almaktadır .

E-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

E-serbest meslek makbuzu, elektronik ortamda düzenlenen, Gelir İdare Başkanlığı entegreli, serbest meslek makbuzudur. Online ortamda düzenlenen e-serbest meslek makbuzları serbest meslek erbaplarının yükümlülüğünde olup, kağıt makbuz ile eşdeğer hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-Serbest Meslek Makbuzuna Geçiş

E-smm’ye geçiş yapabilmeniz için öncelikle mali mühür ve elektronik imza sahibi olmanız gerekmektedir. Mali mühür ve elektronik imza ile dijital ortamda yetki sahibi olabilirsiniz.

Mali mühür sertifikasına sahip olabilmek için Tübitak'a bağlı olan Kamu Sertifikasyon Merkezine başvuru yapmanız ve Tübitak'a gerekli ödemeyi yapmanız gerekmektedir. Mali mühür masrafı için 2020 yönetmeliğinde belirlenen fiyatlandırma tüzel kişiler için 245 TL+KDV, gerçek kişiler için ise 155 TL + KDV şeklindedir. Başvurunuzu ve ödemenizi tamamladıktan 3-10 iş günü arasında mali mühür sertifikasını teslim alabilirsiniz.

Mali mührünüzü teslim aldıktan sonra E-serbest meslek makbuzu kesme biçiminizi belirlemeniz ve Gelir İdaresi Başkanlığı portalında mali mührünüz ile birlikte tanımlamanız gerekmektedir.

E-serbest meslek makbuzu işlemlerinizi 3 farklı yöntem ile yapabilirsiniz:

Gelir İdaresi Başkanlığı Portalı: GIB’ e ait portalda kolaylıkla e-serbest meslek makbuzu işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada E-belge portalına giriş yapmanız ve serbest meslek makbuzu kesmek için gerekli olan resmi bilgileri girmeniz gerekmektedir.

Entegre Programlar: GİB’den izin almış ve yazılımını GİB’e entegre etmiş muhasebe programları ile e-serbest meslek makbuzu kesebilir, müşterilerinize iletebilirsiniz. Bu sistemde başkanlığın veri formatı ve standardına uygun hale getirilmiş olan yazılımların hizmetini veren şirketlerde abonelik oluşturmanız gerekmektedir.

Kendi Programınızı Entegre Etmek: Kullandığınız muhasebe programını GIB’e entegre edebilirsiniz. Şirket özelinde kullanmayı tercih ettiğiniz bilgi işlem ya da muhasebe programınızı GIB’ e entegre ederek e-serbest meslek makbuzu kesebilirsiniz.

Logo İşbaşı E-serbest Meslek Makbuzu Avantajları

Logo İşbaşı GIB’e entegre edilmiş ve GIB veri formatı ve standartlarına uygun e-smm programı sunmaktadır. Ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda e-serbest meslek makbuzu, e-fatura gibi işlemlerinizi de kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda Logo İşbaşı e-serbest meslek makbuzuna geçiş yapmak isteyenlere, geçiş aşamasında da danışmanlık vermektedir.

E- serbest meslek makbuzuna geçiş yaptığınızda kağıt, kartuş, yazıcı, postalama ve muhafaza etme için yapılan masraflardan tasarruf edersiniz.

Zamandan da tasarruf edeceğiniz bu sistemde, gerekli bilgileri girerek, saniyeler içinde makbuzunuzu oluşturabilir ve alıcı kişiye gönderebilirsiniz.

Logo İşbaşı ile e-serbest meslek makbuzunuzu işyerinde kesmeniz şart değildir. Bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz ile bulunduğunuz her yerden gerekli makbuzu kesebilirsiniz.

E-serbest meslek makbuzu programı, Logo İşbaşı tarafından kesilen e-serbest meslek makbuzlarınızın günlük olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanmasını sağlar. Böylece ibraz iş yükünüz de olmayacaktır.

Bulut sistemi ile korunan evrak ve verileriniz 10 yıl boyunca sistemde muhafaza edilecektir. Böylece bir depo alanı oluşturmanıza gerek kalmayacak, dilediğiniz zaman telefon, tablet ve bilgisayarlarınızı kullanarak geçmiş verilerinize ve makbuzlarınıza erişebileceksiniz.

Logo İşbaşı’nda düzenlediğiniz e-serbest meslek makbuzunu SMS ya da e-mail olarak alıcı kişiye ulaştırabilirsiniz.

E-fatura, cari hesap takibi, stok takibi, gelir gider takibi gibi ön muhasebe işlemleri için de Logo İşbaşı’nda şirket aboneliğinizi başlatabilirsiniz.



