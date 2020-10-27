İhtiyaç sahipleri için BM ile işbirliği

Koronavirüs Salgını döneminde Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Kuruluşu’nun (IOM) ihtiyaç sahibi ailelere verdiği yardım desteğine aracılık eden Bornova Belediyesi, bu önemli kuruluşla olan işbirliğini ‘Hane Tadilatı Projesi’ ile yeni bir boyuta taşıyacak.

Proje ile dezavantajlı bölgelerdeki göçmenlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kente uyumlarının hızlandırılması hedefleniyor. BM Uluslararası Göç Örgütü İyileştirme ve Toplum İstikrarı Proje Müdürü Mohanad Ameen, Koruma ve Dayanıklılık Proje Müdürü Khalil Omarshah ile Kuruluş’un İzmir Ofisi yetkilileri Barış Can Başkan ve Ayşe Kaplan ile bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, pandemi sürecinde başlayan iş birliği çalışmalarının önümüzdeki süreçte artarak süreceğini söyledi. Bornova’da yaşayan göçmenlerin kente uyumu hızlandırmak için Belediye bünyesindeki tesislerde danışma masaları kurulacağını ifade eden Başkan İduğ, yapılan iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sürdürülebilir ve doğru planlanmış sosyal destekler için çalıştık.

Sürdürülebilir olmalı

Sadece sosyal destek kuruluşlarından hibe ve yardım bekleyen bir anlayışı kabul etmiyor, bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. Hane Tadilatı projesi bu anlayışla ortaya çıkmıştır. Sosyolog arkadaşlarımızın incelemesi büyük ölçüde bitti, fizibilitesi yapıldı, kısa zamanda hayata geçecek. İhtiyaç sahibi Bornovalıların evlerindeki zorunlu tadilatları gerçekleştireceğimiz çalışma ile sosyal belediyecilik alanında önemli bir adım daha atmış olacağız” dedi. İşbirliği kapsamında ele alınan konulardan biri de Bornova’da yaşayan göçmenlerin kente uyum sürecinde atılması gereken adımlar oldu. IOM yetkilileri ile bu doğrultuda özellikle kültürel anlamda yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan İduğ, oluşturacakları masalarda göçmenlerin sorunlarını aktarabileceklerini, bu sayede sorunlara daha hızlı çözüm bulabileceklerini ifade etti.