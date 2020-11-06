Kadın Derneği'nden makine öğrenimi eğitimleri

Analitik lideri SAS, Türkiye Bilişim Vakfı ortaklığında ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin teknik desteğiyle yürüttüğü Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi kapsamında Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğiyle gerçekleştireceği "SAS Viya ile Makine Öğrenimine Giriş" online eğitim programıyla genç yetenekleri desteklemeye devam ediyor.

İleri analitik, yapay zekâ yazılım şirketi SAS'ın Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile yürüttüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi teknik desteğiyle devam eden Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi çerçevesinde "SAS Viya ile Makine Öğrenimine Giriş" online eğitim programı Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğiyle 5 Kasım'da başladı.

Ücretsiz sunulan programa üniversitelerin mühendislik, matematik bölümlerinde okuyan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ve yeni mezunlar katılım sağlayabiliyor. Bir ay boyunca devam edecek eğitimde veri biliminin temelleri ve makine öğrenimi gibi başlıklar ele alınacak. Bir ay sürecek programı başarıyla bitirenler, "SAS Viya 3.5 Supervised Machine Learning Pipelines" sertifika sınavına ücretsiz giriş hakkı elde edecekler.

Dijitalin gücüyle tüm Türkiye'yi kapsıyor

"Türkiye Dijital Zekasıyla Kalkınacak" sloganıyla hayata geçirilen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesiyle Türkiye'nin daha refah bir ülke haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının kapatılması için genç yeteneklerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öne çıkmasını sağlayacak yetişmiş insan gücü açığının kapatılmasında önemli bir rol oynaması beklenen "Dijital Teknoloji Geliştiriciler" projesinin diğer önemli bir ayağı olan "SAS® Software Certified Young Professionals" adlı online sertifika programından Türkiye'nin her yerinden tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tamamen ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



