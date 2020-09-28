Marmara'da sıkı denetim

İstanbul'da İl Tarım Müdürlüğü, deniz polisi, sahil güvenlik tarafından denizde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Saat 22.00'den 03.00'e kadar süren denetimde Marmara Denizi'nde balık avına çıkan tekneler tek tek kontrol edildi

Av yasağının kalkmasıyla birlikte bu yıl deniz sezonu büyük umutlarla açıldı. Bu umutların devam etmesi, sürdürülebilir balıkçığın yapılması için de İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Marmara Denizi'nde geniş kapsamlı denetim yapıldı. Su ürünleri ve avcılık yönetmeliği kapsamında yapılan denetimde tutulan balıkların boyu, ışıkla avcılık yapılıp yapılmadığı, seyir defleri, tekne ve balıkçıların ruhsatları tek tek kontrol edildi. Öte yandan deniz polisi tarafından da teknelerde yer alan mürettebatın GBT sorgusu da yapıldı.

Akşam saat 22.00'de Sarıyer Büyükdere Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda başlayan denetime katılan İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Bugün yaptığımız denetimlerde teknelerde balık boyu, zaman ve yasaklarına dikkat ettik. Gırgır teknelerinin 24 metre ve üzerinde derinliği olan yerlerde avlanıp avlanmadığına baktık. Balıkçılığın sürdürülebilir olması, bizden sonraki nesillerin de balık yiyebilmesi için balıklara yumurta bırakma, üreme fırsatı verilsin ki onlar da neslini devam ettirsin. Bilimsel olarak tespit edilen balık boyları, bu balıkların üreme olgunluğuna geldiği boylardır. Bunlar, palamutta 25, istavritte 13, hamside 9 santimdir" dedi.

Uskımrı çıkmaya başladı

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve ışıkla avcılığın yasaklanmasını kapsayan su ürünleri kanunun iyi sonuçlar verdiğini belirten Karaca, “Geçen yıl ışıkla avcılık yasaklandı. Ruhsatsız ve kaçak avlanan teknelere el konulup mülkiyeti kamuya geçiriliyor. Bu zamana kadar 52 tekneye el koyduk. Daha etkili bir denetim yapılabiliyor bu sayede Bunun çok ciddi sonuçlarını görmeye başladık. Bu sene denizlerimiz bereketli, hatta 30 yıldır Marmara'da bulunmayan Marmara Uskumrusu çıkmaya başladı" diye konuştu.