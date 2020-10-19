Milyonluk karavanlar görücüde

Kartal sahilde bulunan İstMarina Alışveriş Merkezi’nde ekstrem sporlar ve 4x4 dünyasının önemli temsilcilerinden Off-Road hobi araçları ve Motorsporları araç sergisi devam ediyor. 4x4 modellerden, Crawler ve Çekme Karavanlara, ATV ve UTV araçlarından, Off-Road için gerekli tüm ekipmanların yer aldığı adrenalin dolu sergi, 18 Ekim’e kadar görülebilecek. İçi ev gibi tasarlanmış karavanlar büyük ilgi görürken, fiyatlarının 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi

Macera ve adrenalin tutkunlarını İstMarina AVM’de bir araya getiren 4x4 Dünyası, birbirinden güçlü ve özel tasarlanmış Off-Road araçları, yükseltme kitleri, özel arazi lastikleri, 4x4 ve çekme off-road Kravanlar, araç üstü çadırlar ATV ve UTV’ler yer alıyor. Arazi sürüşü için sıfırdan özel olarak tasarlanmış off-road versiyon Anadol ise ilk defa görücüye çıktı. Türkiye’deki yarışlardan çekilmiş adrenalin dolu ‘Türkiye’de Motorsporları’ konulu fotoğraf sergisi de AVM’nin Marina katı etkinlik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan fotoğraflar ise AVM’nin instagram hesabında gerçekleşen sosyal medya yarışması ile sahiplerini bulacak. Etkinliğe ilişkin bilgi veren İstmarina AVM Kurumsal İletişim Direktörü Eyüp Altındiş, “Yarın sona erecek organizasyonun ilk gününde 10 bin ziyaretçiye ulaştık. Arazide gidebilen bütün araçlar bulunuyor. Özellikle pandemi döneminde insanlar doğayla daha iç içe olmak istiyor. Kamp, karavan, çadırlara talep çok arttı. Doğa severler, kamp tutkunları gelsin araçları incelesin, bilgi alsın diye bu organizasyonu gerçekleştirdik. Üretilen araçların tamamı kişiye özeldir. 3 gün içinde 50 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyoruz. İnsanları ilgisi yoğun, genelde aileler gelip bilgi alıyor” dedi.

Hem güvenli hem konforlu

Ailesiyle organizasyona gelen Barış Seçkin ise, “Etkinliği beğendim, hafta sonu için farklı bir alternatif oldu. Doğa tutkunları için çok kaliteli ve güzel araçlar var, teknolojinin son imkanları kullanılmış. Fiyatlar hakkında bilgim yok ama oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyorum” dedi. Araç üstü çadır üreten ve etkinliğe Ankara’dan katılan firma temsilcisi Ahmet Küçükdoğan da “İlgi çok güzel, pandemi döneminde araç üstü çadırlara talep arttı. Bizim işleri olumlu yönde etkiledi. Çadırlarda sinek, toz, toprak oluyor ve bazı insanlar bu açıdan çadır tatilini sevmiyor. Araç üstü çadırlarda böyle bir risk yok hem güvenli hem de konforlu hale getirdik. Çadırlar ısıya duyarlı, rüzgar geçirmiyor çok güvenli” diye konuştu. Crawler pikap karavan ile organizasyonda yer alan Yavuz Saraç ise “Tamamen yerli üretimdir, seri üretimi yok, kişiye özel üretim yapıyoruz. Aracın içinde yaşarken ihtiyacınız olacak her şey var. Buzdolabı, fırın, televizyon, banyo, tuvalet bulunuyor. 4 kişilik yatma kapasitesi var. Karavan sahra çölünü geçebilecek donamındadır. Karavanın üstünde terası var, istediğiniz zaman açıp, istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. 500-600 kilo taşıma kapasitesine sahip. Pandemi sonrası böyle karavanlara ilgi arttı. Arazi karavanı üretiyoruz, böyle bir karavana 1 milyon 100 bin liraya sahip olabilirisiniz” ifadelerini kullandı.