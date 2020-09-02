Okul bütçesini bunlar deliyor

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı başladı. Uzaktan eğitim nedeniyle evde kalan öğrenciler, okullarına, arkadaşlarına kavuşamama ihtimalinin kaygısını yaşıyor.

Ebeveynlerin derdi ise okul alışverişlerinin artan maliyeti... Özellikle de kitap, kırtasiyeye ek olarak okula dönüş kalemlerinin arasına bilgisayarın eklenmesi. Türkiye'nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemide birçok kurumun evden çalışmaya yönelmesiyle bilgisayara talebin arttığını anımsattı.

Talebin yanı sıra dövizdeki artışın da etkisiyle son aylarda bilgisayar fiyatlarının aşırı arttığını anlatan Kayral, "Şimdi de uzaktan eğitim ile bilgisayara olan talep yeniden yükseldi. Bilgisayarı olmayan ya da ders için yeterli olmayan veliler, mecburi olarak yeni bilgisayar satın almak durumunda kalmaktalar. İşyerleri için performansı yüksek bilgisayarlar şart, dolayısıyla nispeten pahalı makinaları tercih ediyorlar. Öğrenci velileri ise aile bütçesine fazla hasar vermemek için farklı işlemci veya bir önceki nesil teknolojilerle ihtiyaç gidermeye çalışmakta. Bilgisayar alışverişlerinin çok büyük oranı internet üzerinden yapılıyor. Çünkü en iyi fiyatı bulma,kampanyaları yakalama, taksit seçenekleri ve Avantajix.com gibi siteler üzerinden para iadesi kullanma imkanları ancak internetten alışverişle mümkün" diye konuştu.

Bilgisayar dışındaki okul alışverişleri için de e-ticaret sektörünün, rekabetçi fiyatlar ve rahat alışveriş gibi faktörleri kullanarak "okula dönüş pazarındaki" payını artırmaya çalıştığını ifade eden Kayral, şunları söyledi:

"Türkiye'nin yıllık 20 milyar lira olan kırtasiye pazarında satışların üçte birlik kısmı okula dönüş olarak adlandırılan Eylül ayında yapılıyor. Üç büyük kentin ucuzluk merkezleri olan Mahmutpaşa, Ulus, Kemeraltı'ndan dahi ucuza okul alışverişi fırsatı sunan online mağazalar, pastadan daha fazla pay alabilmek için yoğun şekilde kampanyaya başladılar. Bu yüzden okul alışverişinde interneti tercih edenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı. Eylül ayındaki 6-7 milyar liralık okula dönüş pazarından e-ticaret'in beklentisi 1 milyar TL'lik pay almak" dedi.

Kayral'a göre, internetten okul alışverişi yapmanın avantajları şöyle: Yer ve Zaman Sınırlaması Olmaması: Online alışverişin en büyük artısı. Saatlerce dükkan, mağaza gezmeden, günün her saati oturduğun yerden dünyanın her yerinden alışveriş yapmak mümkün.

Üründe Zengin Seçenekler: Bir dükkan ve mağaza içine sığmayacak kadar çok olan ürünü online mağazalarda bulmak mümkün. Öyle ki sadece kırtasiye malzemesi olarak internette 90 bin ürüne ulaşmak mümkün.

İade Kolaylığı: Ucuzluk merkezlerinde alışverişler genellikle kayıtdışı yapılıyor. Online alışveriş sitelerinde ise kayıtlı, şeffaf ve faturalı işlem yapmak kullanıcılara güven veriyor. İade işlemlerindeki kolaylık da online alışverişi cazip kılıyor.

Ürün Ve Fiyat Karşılaştırma İmkanı: Oturduğu yerden birçok markanın mağazasını gezme fırsatı bulan kullanıcılar bu sayede aynı ürünün farklı modellerini karşılaştırabiliyorlar. Bununla birlikte fiyat karşılaştırmaları yaparak satın almaya karar verdikleri ürünün en ucuzuna ulaşabiliyorlar Ayrıca, sanal mağazalara Avantajix.com üzerinden giderek, yaptıkları her alışveriş karşılığında nakit para iadesi kazanarak, okul alışverişleri karşılığında hiç hesapta olmayan ekstra paralar kazanabiliyorlar.

Ücretsiz Kargo İmkanı: Online alışveriş siteleri belli bir rakama ulaşılması halinde ücretsiz kargo hizmeti verebiliyor. Böylelikle, ucuzluk merkezine giderken kaybedilen zaman ve yol masrafı da ortadan kalkıyor.