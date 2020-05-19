'Okul Dışarıda Günü'nü eve taşıyor

Aktif Yaşam Derneği tarafından üç yıldır ülkemizde de kutlanan Okul Dışarıda Günü, okulların kapalı olması sebebiyle bu yıl farklı bir tema ile evlere taşınıyor.

21 Mayıs Perşembe günü Türkiye çapında kutlanacak bu günde, çocukların gelişimleri ve motivasyonlarına destek olmak amacıyla "Doğamızda Oyun Var" sloganıyla doğayı evlerimize getirmeye çağırıyor.Açık havada zaman geçirmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından önemine dikkat çekmeyi hedefleyen ve geçtiğimiz yıl dünyada en çok katılımcının Türkiye'den olduğu kOkul Dışarıda Günü'ne kayıtlar bu hafta sona eriyor.

Tüm dünyada 2012 yılından bu yana 147 ülkeden yaklaşık 9 milyon çocuğun hayatına dokunan ve Türkiye'de ilk kez 2018 yılında Aktif Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirilen Okul Dışarıda Günü'nün kayıtları devam ediyor. Bu yıl 21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Okul Dışarıda Günü açık havada oyun oynamanın, keşfederek ve deneyimleyerek öğrenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığının yanı sıra iletişim becerileri ve yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğunun altını çiziyor. Her yıl sınıfların açık havaya taşındığı kampanya, tüm dünyada devam eden korona virüs salgını sebebiyle bu yıl her zamankinden daha farklı gerçekleştiriliyor. Evlerde olduğumuz bu günlerde çocukların sağlıklarını korumak ve motivasyonlarını artırmak için doğayla kurduğumuz ilişkilerin önemine dikkat çeken Aktif Yaşam Derneği, bu günü dünyanın dört bir yanından katılan çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler ile birlikte kutlamak için Okul Dışarıda Günü'nde, "Doğamızda Oyun Var" konseptiyle doğayı evlere getirmeyi hedefliyor.

Doğamızda oyun var!

2012 yılından bu yana tüm dünyada dışarıda kutlanan Okul Dışarıda Günü global kampanyası, kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmek zorunda kalınan bu dönemde çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler için "Doğamızda Oyun Var" konsepti ile dönüşüyor. 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek kutlama bu yıl ilk defa çocukların yanı sıra ebeveynlerinde katılımına açık olacak.

Doğa gibi giyiniyoruz

Koronavirüs krizi sebebiyle ilk defa evlerde kutlanacak olan Okul Dışarıda Günü, tüm katılımcıları doğa gibi giyinmeye ve doğa ile kurduğumuz bağların önemini tüm dünyayla birlikte kutlamaya çağırıyor. Katılımcılar 21 Mayıs Perşembe günü kıyafetleri ile doğada en sevdikleri varlıklara bürünecek, oturma odalarını, balkonlarını, camlarını doğanın bir parçası gibi süsleyecek ve sosyal medya üzerinden #doğamızdaoyunvar etiketiyle tüm dünya ile paylaşacak.