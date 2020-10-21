Onları anlayan kazanır

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, Türkiye nüfusunun yüzde 25’ini oluşturan Z kuşağının, oy vereceği partiyi seçerken hangi faktörlerden etkilendiğini ortaya koyan “Z Kuşağının Siyaset Algısı” başlıklı araştırmasını, Bostanlı Rotary Kulübü üyeleri ile paylaştı

Dr. Uğur Oral, “Araştırmada dikkat çeken husus, ankete katılan Z kuşağının önemli bölümü yüzde 65 ile partinin programına ve vaatlerine önem veriyor. Bunu yüzde 15 ile lider izliyor. Z kuşağını doğru analiz eden, sorunlarını, beklentilerini bilen ve bu kesime yönelik politikalar üreten siyasi partiler, gelecek seçimlerde çok daha avantajlı olacaklar” dedi

Bilinç yüksek

Oral, “Yani sandık bilinci yüksek bir nesil yetişiyor. Gençlere, verdikleri oyun ülkenin geleceğinde etkili olacağına inanıp inanmadıkları sorulduğunda ise yüzde 52’si ‘Kesinlikle evet’, yüzde 29’u ise ‘Evet’ diyor. Gençlerin yüzde 77’si oyuyla ülkesinin kaderine yön vereceğine inanıyor.” dedi. n