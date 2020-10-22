Online eğitim sürecinde uyarılar

Yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 ile mücadele sürecinde halen çoğu öğrenci evden online eğitim görmeye devam ederken, özellikle ilk ve ortaokul çocuklarının evde geçirdikleri uzun saatler ebeveynlere başlı başına sorumluluklar yüklüyor

Zira bu süreçte çocuklarda bazı kurallara dikkat edilmezse ileride çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir! İşte; sürekli atıştırma isteği ve hareketsizlik nedeniyle obezite riskinden omurga ve göz sağlığına, uyku düzensizliğinden alerjiye, işitmeden kardeş kıskançlığına, alerjiden duygusal boşluğa dek çocukları tehdit eden 10 sorunu Acıbadem Fulya Hastanesi'nden 10 hekim anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu...

Görme problemleri

Çocuklarda bilgisayar ekranına bakma süreleri ciddi şekilde arttığından, uzun süre ve yakın mesafe ekran kullanımının miyopi riskini artırdığını, göz kuruluğu ve bulanık görme gibi sorunların gelişebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu önerilerde bulunuyor:

Telefonlar için 30 cm, bilgisayar ve tabletler için 60 cm mesafesi uygulatın.

Monitör yüksekliğinin göz hizasında veya bir miktar aşağısında olmasına dikkat edin.

Ekrana bakarken 20-20 kuralını; yani 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakmasını öğretin.

Ekrana bakarken gözlerini kırpmayı unutmaması gerektiğini anlatın.

Ekranlardan gelen mavi ışık uyku düzenini etkileyebildiği için uykudan önceki 1 saatte ekrandan uzak durmasına dikkat edin.

6 yaş ve üstü için eğitim dışı ekran süresi günlük iki saati geçmemeli.

Bel ve boyun ağrısı

Ergonomik olmayan sandalye ve masanın yanı sıra bilgisayar karşısında yanlış oturuş pozisyonununduruş bozukluğunu, bel, sırt ve boyun ağrılarını artırdığını belirten Ortopedi Uzmanı Dr. Berkin Toker, omurga sağlığına karşı şu önerilerde bulunuyor:

Çocuğunuza ait ergonomik bir çalışma sandalyesi olmalı.

Bilgisayar ekranı göz hizasına göre ayarlanmalı.

Sandalyede sırt desteğinin olması bel ve sırt bölgesi için önemli.

Dersler arasında 1-2 dakikalık ev içi yürüyüş yapmalı. Ayrıca bel ve sırt kaslarını germe egzersizlerinin de faydası olacaktır.

Uzun süre mouse kullanıldığı için çocukların el bileği altında sünger bir desteğin olması da oluşabilecek el bileği problemlerinin önlenmesi için önemli.

Ayrıca uzun süre evde kalmak D vitamin eksikliğine, dolayısıyla kemik ve eklemlerde zayıflamaya yol açabileceğinden, güneşli günlerde bir iki defa 10'ar dakikalık bahçe ya da balkona çıkarın.

Alerji

Uzun saatleri evde kapalı ortamda ve bilgisayar karşısında geçiren özellikle alerjik bünyeli çocuklar için uygun şartları sağlamanın çok önemli olduğunu, alerjinin tedavi edilmediğinde alerjik nezle ve astım bulgularına yol açabileceği ve hayat kalitesini bozabileceğini belirten Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, şu önerilerde bulunuyor:

Evde toz tutucu eşyaları azaltın. Toz alırken nemli bez kullanın.

Bilgisayarın her gün düzenli olarak tozunu alın. Evi temizlerken yatak altlarını ihmal etmeyin. Çocuğun bulunduğu ortamda çamaşır kurutmayın.

Çocuğun eğitimi için evin en iyi güneş gören odası seçin. Odayı her gün havalandırın.Odasının çok sıcak olmamasına dikkat edin.

Odada büyük tüylü toz tutabilecek halı yerine küçük yıkanabilir kilim, ahşap zemin kullanın.

Oyuncaklarını kapalı kutularda tutun, peluş oyuncaklar bulundurmayın, varsa sık yıkayın.

Çocuğunuzu kesinlikle sigara dumanına maruz bırakmayın.