Özel okula yeni müfredat!

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) öğrencilerin ilkokuldan, ortaokula kadar yeni dünya teknolojilerine hazırlıyor. Öğrenciler ilk ve orta öğrenimde Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında bilgili yetişiyor. Kısa adı STEM olan müfredat Türkiye'de de hayata geçiyor.

Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası STEM Müfredatı tamamlandı. UNESCO ve Mektebim Koleji, Türkiye’yi STEM eğitimi alanında bölgenin en iyi uygulama merkezi hâline getirmek amacıyla geçen yıl Uluslararası STEM Eğitimi Projesi’ni hayata geçirmişti. 1,5 yılı aşkın süredir dünyadan ve Türkiye’den uzmanların çalıştığı proje kapsamında Türkiye’ye özgü hazırlanan müfredatın matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarında örnek modüllerin pilot uygulaması yapıldı. Müfredatın teslim töreninde hazır bulunan UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, “Dünyadaki en gelişmiş müfredat oldu” dedi.

Beceri temelli olacak

Müfredatın detaylarını, UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope ve Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök düzenlenen toplantıda, “Türkiye’deki müfredatı inceleyerek süreci başlattıklarını dile getiren UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, “Hazırladığımız müfredatın Birleşmiş Milletler nezdinde de STEM alanında en iyi uygulama olmasına özen gösterdik. Müfredatı bilgiyi aktarma, bilgiyi ezberlemeden ziyade yeterlik ve beceri temelli oluşturduk. Yeterliği, beceriyi geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını dikkate alarak hazırladık. Üniversiteden çıkan iş gücü ile iş dünyasının talepleri arasında dengesizlik var” diye konuştu.

Dr. Marope sözlerine şöyle devam etti: “Müfredatı eşitlik, farklılıklara saygı gibi uluslararası alanda önem arz eden birçok noktaya cevap verecek şekilde hazırladık. Dünyadaki en gelişmiş müfredat olduğunu söyleyebilirim. Bütüncül bir yaklaşımla birçok soruya cevap verecek bir uygulama ortaya koymaya çalıştık. Türkiye’yi uluslararası alanda STEM eğitiminde öne çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kültürlü, sadece bilgiye dayalı değil, kültürlere saygılı, etik değerleri kazandırmaya çalışan bir müfredat olmasına özen gösterdik. Öğrenciyi aynı zamanda değerlere saygılı ve dünyayı doğru algılamaya yönelik bir zemine kaydırma amacındayız.”

Ekonomiyi ve eğitimi birbirinden ayrı düşünmemek gerektiğini söyleyen Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök ise, “Ülkelerin gelişmişliği ekonomi ile ölçülür. Eğitim ise ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirir. Bu bağlamda okulların en önemli sorumluluğu, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktır. STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insan gücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır. STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, iş birlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar. Sözü geçen bu beceriler, geleceğin iş gücünü doğru biçimlendirmek adına kritik önem taşımaktadır” dedi.