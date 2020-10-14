Özel Sektör ile işbirliği büyüyor

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu yürütücülüğünde hazırlanan "Bitki Koruma Ürünü Denemeleri İçin Bazı Böceklerin Kitle Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi" ve "Domateste Zararlı Tuta Zbsoluta ve Pamukta zararlı Helicoverpa Armigera'nın Bazı İnsektisitlere Direnç Gelişiminin Belirlenmesi" başlıklı iki proje, özel sektör destekli Ar-Ge Projeleri arasında yer aldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ar-Ge faaliyetlerinde Üniversite-Özel Sektör işbirliğinin güncel örneklerinden olan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bitki Koruma Ürünleri Ar-Ge ve Teknik Müdürü Can Akdeniz ile Prof. Dr. Durmuşoğlu'nu makamında ağırladı ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Projelerle ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, kendi projesi dışında Bitki Koruma Bölümü personelinden iki araştırıcının daha Syngenta firması ile ortak projesi olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, "Dr. Öğr. Üyesi Nedim Çetinkaya'nın 'Hububat Tohum Fungisitlerinin Buğdayda Sürme ve Rastık Hastalıklarına Karşı Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi' ve Araş. Gör. Dr. Süleyman Türkseven'in 'Buğdayda Başlıca Sorun Olan Yabancı Otlarının Dayanıklılığının Özel Testler ile Belirlenmesi' başlıklı projelerini yine Syngenta firması destekliyor. Toplam yaklaşık 600 bin TL'lik bütçeye ulaşan bu projeler sayesinde lisansüstü öğrencilere burslar verilecek ve alt yapımız da güçlendirilecek. Üstelik bunlar daha başlangıç. Ar-Ge üniversitesi olma yolunda, hem uluslararasılaşma hem de çeşitli kaynaklarla Ar-Ge projelerini çeşitlendirme bakımından 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmek için özel sektörle birlikte çalışıyoruz. Nitekim Syngenta projelerine ek olarak, Agrobest ve Bayer firmaları ile de 2020 yılında Ar-Ge projelerimiz kabul edildi" diye konuştu.

Yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyoruz

Syngenta Türkiye hakkında bilgi paylaşımında bulanan Can Akdeniz ise "Bitki Koruma Bölümü ve Syngenta arasındaki 2020 sezonunda başlayan işbirliğinin; 2021-2023 yılları arasında Ziraat Fakültesinin diğer bölümleri ile çeşitlendirip geliştireceğini paylaştı. Akdeniz, "Ege Üniversitesi ile daha çok proje yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bir sonraki toplantımızda hem uluslararası Syngenta teknik heyeti, hem de EBİLTEM TTO yetkilileri ile beraber Türk tarım sektörüne değer katacak yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.