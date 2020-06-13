PİRSAN MADEN MÜHENDİSLİK Eritme potaları ve küpelasyon imalatı

Pirsan Maden Mühendislik, 2020 yılında makine parkuru ve deneyimli ekibi ile Denizli’de üretime başlamıştır.

PİRSAN MADEN MÜHENDİSLİK Eritme potaları ve küpelasyon imalatı
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:09

Maden ergitme potaları ve küpelasyon imalatında Türkiye’de kalite ve hizmetten taviz vermeyerek gelişmeye yönelik hedefleri doğrultusunda kalite standartlarını üst seviyelere taşımayı bir ilki gerçekleştirmeyi hedef edinmiştir.

Çağın getirdiği modern işletmecilik anlayışı güçlü ve makine parkuru ile konusunda deneyimli personelleriyle müşterilerimizin yanınızdayız. Hedefimiz, sürekli gelişme ve başarıyı amaçlayan bir takım ruhu ile , Maden sektörüne gelişen teknoloji paralelinde en kaliteli ve ekonomik ürünler sunmaktadır.

AR-GE ile müşteri beklentilerine cevap verebilen sürekli gelişim, değişmez kalite ve yaklaşımı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti perspektifinden ortaya koyan bir gelecek, tüm üretim proseslerinde gelişmiş çalışmalar sürdürmekteyiz.

Daha fazla bilgi için ;

http://pirsanmuhendislik.com/

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