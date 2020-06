Sohbet Odaları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnsan denen varlık yeryüzünde olan diğer canlılardan daha üstün özellikleri olan bir varlık. Düşünüyor, sorguluyor, gereksinimlerini karşılıyor ve yaşamı ile ilgili kararlar alabiliyor. Tüm bunların yanında insanların yaşamında bir de temel gereksinimler ve dahası kendisinden olan beklentileri var.

Sohbet de hem gereksinimleri, hem beklentileri arasında olan bir olgu. Çünkü insanlar birbiri ile konuşa konuşa anlaşıyor. Kimse bir adada tek başına yaşamadığı için yalnız ömür boyu yaşamına devam edemeyeceği için konuşma ve diğer insanlar ile iletişim halinde olma gereği duyuyor. İşte bu noktada da günümüzün kendi içinde aymazlarından bir tanesi olan zaman konusu devreye giriyor zira günümüz insanı aşırı derecede yoğun ve gündelik yaşamda uzun uzadıya sevdikleri ile sohbet etme şansı olmuyor. Olamıyor bu da sanal alemde sohbet ve beraberinde sanal sohbet ortamlarını beraberinde getiriyor.

Kimler Sanal Alemde Sohbet Ediyor?

Üstte de ana giriş yapılarak ifade edilmeye çalışıldığı gibi sohbet odaları kullanılarak yapılan sohbetlerde genellikle hem sohbet etmeyi çok sevip hem de buna tam anlamı ile zaman bulamayan insanlar tercih ediyor. Özellikle büyük kentlerde insanlar yalnız yaşıyor. Aileler ile yaşama kavramı nerede ise yok olmuş durumda. İnsanlar inanılmaz bir tempoda koşturuyor. Üstelik çağımızda gelinen nokta itibarıyla yeni insanlar ile tanışıp yeni ilişkilere de insanların gücü ve ne yazık ki güveni yok. İşte tüm bu sebeplere bağlı olarak insanlar sanal alemde daha seçici, daha kendilerine uygun sohbetler yapabiliyor. Seçme şansının olması, gereksiz iletişimden kaçınma, zamanı daha efektif kullanma arzusu içinde olan insanlar sanal alemde sohbet etmeyi çok daha fazla tercih ediyorlar.

Sanal Alemde Sohbet Ederken Bilinmesi Gerekenler

Yine de yaşamın her alanında olduğu gibi bu alan da tamamen risksiz değil. Her tür insanın bu ortamda da olabileceğini bilerek son derece temkinli adım atmak gerekiyor. Kişilerin bilinen güvenilir legal bir biçimde hizmet veren sanal alemlerde sohbet etmesi her zaman daha az risk içeriyor. Başlangıçta ise kim olursa olsun bilgilerin verilmemesi gerekiyor.

