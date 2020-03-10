Tel Abyadlı öğrenciler sporla buluşuyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde öğrencilerin spor faaliyetlerine katılabilmeleri için çalışma yapılıyor.

Tel Abyadlı öğrenciler sporla buluşuyor
10 Mart 2020 Salı 17:20

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde Türkiye'nin desteğiyle yenilenen okullarına kavuşan Suriyeli çocukların sosyal ve sportif faaliyetlere katılabilmeleri için spor salonları ve spor alanlarında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin futbol, basketbol ve voleybol faaliyetlerine katılabilmeleri için yoğun çaba harcıyor.

Bu kapsamda tadilatı devam eden Tel Abyad Kız İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nun hizmete girmesiyle çeşitli turnuvalar düzenlenecek.

Etiketler; #Tel Abyad #öğrenci #okul #çalışma #suriye #spor
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