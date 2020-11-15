Tüm sınıflar için dönüş sinyali

Bakan Selçuk: Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında tatil sonrası tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçişin sinyalini veren Selçuk, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."

Artış görülmedi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını belirterek, "Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) kapsamında düzenlenen Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. GDAÜ dönem başkanı olan Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali' konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve temsilcileri katıldı. Toplantıda Bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.

Benzersiz bir süreç

Toplantının açılış konuşmasında tüm dünyanın benzersiz bir süreçten geçtiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Birlikte ve birbirimizden öğrenmek; bu dönemde yapılan ve yapılması planlanan işleri paylaşmak sadece ülkelerimize değil, insanlığa ve geleceğimize yapabileceğimiz kıymetli bir katkı. Salgın sonrası dönemde eğitimde, TRT EBA Televizyonu Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı İnternet Platformu, basılı eğitim materyalleri olmak üzere üç temel araç kullanıldı. Salgın öncesinde hazırlamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'nda ortaya koyduğumuz öngörüler çerçevesinde uzaktan eğitim ve eğitimde dijitalleşme hedefini zaten ortaya koymuştuk. 2012'den beri mevcut olan çevrimiçi eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğini ve alt yapısını güçlendirmiş, kullanıcı kapasitelerini artırmıştık. Bu platform, salgın ortaya çıktığında rahat adım atmamızı sağladı" dedi.

İnancımız tam

Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi. Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse gelecekte daha büyük bir risk söz konusu olacak. Bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerileri de izlendi, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tam."

Öte yandan Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadesini kullandı.