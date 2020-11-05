Zücder, dijitalde toplanacak

Tarsus Turkey tarafından Zücder (Züccaciyeciler Derneği) işbirliğinde 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenecek “Zuchex Sourcing Week” etkinliğinde, 216 üretici ve ihracatçı firma, yeni ticaret fırsatları için 70 ülkeden 5 binin üzerinde satın almacı ile online B2B görüşmeler yapacak.

İlk kez düzenleyecekleri organizasyon hakkında açıklama yapan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Geçtiğimiz yıl 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük fuarı Zuchex’i, son olarak 2019’da gerçekleştirdik. Bu seneki fuarı 2021 yılına erteleyince, sektör açısından 2 yıllık uzun bir ara oluşacaktı. Özellikle ticaretin yeniden şekillendiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu bu dönemde beklemek hata olurdu. Üretici ve ihracatçı firmalarımızla birlikte dünya pazarındaki yerimizi güçlendirerek çıkacağımız bir süreci zaman kaybetmeden başlatmak istedik ve Zuchex Sourcing Week’i düzenlemeye karar verdik” dedi. Etkinlik kapsamında Zuchex’in tüm satın almacılarına davette bulundukları bilgisini veren Aytemur, yerli üreticilerin bu bir haftalık süreçte milyonlarca dolarlık ticaret yapacağını söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları üreticileri, 16-20 Kasım tarihlerindeki uluslararası online satın alma haftasında, yeni koleksiyonlarını dijital ortamda dünya ile buluşturacak. Sektörün küresel ölçekteki en önemli fuarlarından birisi olan Zuchex’in düzenleyicisi Tarsus Turkey tarafından Zücder (Züccaciyeciler Derneği) işbirliğinde organize edilecek “Zuchex Sourcing Week”de yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde satın almacı yer alırken, aynı zamanda Zuchex fuarının katılımcısı olan 216 firma da B2B görüşmeler için hazır bulunacak.

“Tüm dünyanın neredeyse tek tedarikçisi konumundaki Çin’in pandemi sürecinden etkilenen ilk ülke olması, özellikle ABD, Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, Çin’de üretim yaptıran firmaları, farklı seçeneklere yönlendirdi. Tek kaynaktan ithalat sıkıntılı bir süreç yarattı ve bir daha aynı duruma düşmemek için tedarikçi çeşitlenmesine yöneldiler” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, bu durumun, Türkiye gibi üretim kapasitesi yüksek ülkeler açısından dünya ticaret pazarında yeni kapıların açılması için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Diğer yanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan olumsuzlukların, Türk üretici ve ihracatçılarını artık yeni pazarlara açılmaya da ittiğini vurgulayan Aytemur; “Her iki durum da göz önüne alındığında Zuchex Sourcing Week, yeni pazar fırsatları, tedarikçi işbirlikleri ve ihracat kanalları konusunda sektöre büyük bir olanak sağlayacak” dedi.