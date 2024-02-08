Axiom Space'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapana dek yaklaşık 48 saatlik bir yolculuk yapması öngörüldü.

Daytona Beach bölgesinde okyanusa 9 Şubat'ta Türkiye saati ile 16.30'da iniş yapması beklenen Dragon kapsülü için Axiom Space canlı yayını da yine Türkiye saatiyle 15.25'te başlayacak.

Alper Gezeravcı, uzay istasyonundan ayrılması ertelenince sosyal medya hesabından "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diyerek yaptığı paylaşımda, "Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" notunu yayımlamıştı.