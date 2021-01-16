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100 kişilik ekip, kayıp doktoru arıyor

Kartepe'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan doktor, 100 kişilik ekip tarafından aranıyor

100 kişilik ekip, kayıp doktoru arıyor
16 Ocak 2021 Cumartesi 12:40

Alınan bilgiye göre özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, çarşamba günü Kocali'nin Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile gezeceğini söyleyen 51 yaşındaki doktor bir daha evine dönmedi. 

Tolun'un dönmemesi üzerine aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve İHH ekipleri karla kaplanan dağlarda kayıp doktoru aramaya başladı.

Henüz doktora ulaşılamazken, oluşturulan 100 kişilik ekip, geniş bir bölgede arama çalışması yapmaya başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayıp doktor #kartepe
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