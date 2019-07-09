1000 Rotaryen, Ata'yı ziyaret etti

Uluslararası Rotary'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üç bölge federasyonuna bağlı Bin 27 Rotaryen Anıtkabir'i ziyaret etti

Uluslararası Rotary'nin Türkiye'deki 2420 İstanbul, 2430 Ankara ve 2440 İzmir Bölge temsilcilikleri Temmuz ayında başlayan yeni döneme ATA'sını ziyaret ederek başladı. Üç bölgenin Federasyon Başkanı Mozoleye "Rotary Ailesi" çelengini koyarak anı defterine yazı yazdı.

Bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşen Anıtkabir ziyareti Arslanlı yolda bin 27 Rotaryen'in yürüyüşü ile başladı. Anıtkabir önünde imtihan duruşu ve anıt mezar önündeki saygı duruşunun hemen ardından üç Bölgenin Federasyon Başkanları İstanbul 2420.Bölge Federasyonu Başkanı Nezih Bayındır, Ankara 2430.Bölge Federasyonu Başkanı Mehmet Hakan Karaalioğlu ve İzmir 2440.Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek'in birlikte mozoleye çelenk koyması ve anı defterine yazı yazması ile sona erdi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, Türk Rotaryenlerinin her yıl dönemin hemen başında Atatürk'ten ilham almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Akçiçek, “Atatürk kısacık ömrüne neleri sığdırmış, yıkılmaya yüz tutmuş bir devlet için cepheden cepheye koşmuş, yaralanmış, hastalanmış ama mücadeleden hiç vazgeçmemiş. Her yıl milyonların aktığı Anıtkabir'de, O'nu daha iyi anlamak, çizdiği yolda ilerlemek için bir kez daha tek yürek olarak buradayız" dedi.

Anıtkabir ziyareti Rotaryenlerin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.