11 ilde 45 kişi sahte içki nedeniyle öldü

Yılbaşı öncesi 11 ilde sahte içkiden zehirlenen 45 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul’da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yaklaşan yılbaşı öncesi yurdun bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak’ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul’da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul’u 4’er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

Yaşanan zehirlenme vakalarının ardından güvenlik güçleri, yurt genelinde sahte ve kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttırdı, operasyonlar düzenledi. İçki imal edilen kaçak imalathaneler ile sahte içki ve etil alkol satışı yapılan adreslere baskınlar yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

81 İLDE EŞ ZAMANLI ZEHİR OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince önceki gün 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 84 bin 467 litre, 3 bin 443 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 kişi de gözaltına alındı.

7 BİN 150 LİTRE İÇKİYİ YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Avcılar’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya yapılan baskında ise 2 kişi sahte içki üretirken suçüstü yakalandı. 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, 2 etil alkol ayrıştırmada kullanılan damıtma kazanı, 1 karıştırıcı, 1 alkolmetre ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 7 bin 150 litre sahte içkiyi yılbaşında piyasaya süreceklerini söyledi. Şüphelilerin, metil alkolü etil alkole çevirdikleri, elde ettikleri etil alkolü piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak içki satışı yapan yerlere dağıtım yapmak için şişeledikleri belirlendi.

İL İL SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER

* İstanbul’da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 46 kişiden 11’i yabancı uyruklu, 22 kişi yaşamını yitirdi. 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

* Gaziantep’in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Yunus Yurtseven, Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak yaşamını yitirdi, 6 kişinin tedavisi sürüyor.

* Kahramanmaraş’ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62), Ali Kalaycı (71) ve Aytekin Karagenç (65) yaşamını yitirdi, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Sivas’ın Zara ilçesinde Cevdet Aydın, Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti. Hastanede 3 kişinin tedavisi sürüyor.

* Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Ekrem Tekin ile Metin Yazgan, sahte içki içtikten sonra hayatını kaybetti.

* Erzincan’da Hasan Başer (72) ve Aydın Güler de (63) öldü, 3 kişinin tedavisine devam ediliyor.

* Aksaray’da 2 çocuk babası Erkan Partal (56), yaşamını yitirdi.

* Mersin’de sahte içki içen Ali Eser (57) öldü, 2 arkadaşı tedaviye alındı.

*Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.

* Zonguldak’ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Başkan (47) yaşamını yitirdi.

MANAVGAT’TA BİR AYDA SAHTE İÇKİDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde son bir ay içerisinde 6 kişinin sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, durumu ağır hastalardan birinin 11 Aralık tarihinde, diğerinin 16 Aralık tarihinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. 12 Aralık tarihinde Antalya’ya sevk edilen bir hastanın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen bir hastanın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği, 2 hastanın tedavisinin dahiliye servisinde sürdüğü kaydedildi.