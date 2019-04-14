11 üniversiteye rektör atanacak

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyuruldu.

11 üniversiteye rektör atanacak
14 Nisan 2019 Pazar 11:27

YÖK tarafından Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Çorum Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Isparta Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversitelerine rektör atanacağı açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nde belirlenen şartları taşıyan rektör adayları, YÖK'e başvurabilecek. Bugün başlayan başvurular, 26 Nisan'da sona erecek. Başvurular, 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine, e-posta yoluyla da yapılabilecek.

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