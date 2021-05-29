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11 yaşındaki çocuk hamile çıktı! Tecavüzcü yine tanıdık!

Düzce'de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürdü. Hamile olduğu ortaya çıkan küçük kızın ifadesi üzerine, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen annesinin erkek arkadaşı gözaltına alındı

11 yaşındaki çocuk hamile çıktı! Tecavüzcü yine tanıdık!
29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:54

Düzce'nin Derelitütüncü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi A.K. ile birlikte İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K, Düzce'de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç'nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K, İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hamile çocuk #çocuk tecavüz #düzce çocuk tecavüz
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