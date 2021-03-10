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15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Muhammed (25) ve Sidra Hamido (21) çiftinin 15 gün önce dünyaya gelen Jnait ismini verdikleri kız bebekleri, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi

15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu!
10 Mart 2021 Çarşamba 10:34

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak’ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti. Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bebek ölüm #ölüm
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