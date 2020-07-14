15 Temmuz Destanı Ege'de yaşanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinde düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programına katılarak, "15 Temmuz Demokrasi Anıtı"nın açılışını gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında 14- 17 Temmuz tarihleri arasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek hem salon etkinlikleri hem de internet üzerinden online programlar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesinde farklı içerikte birçok program düzenlenecek. Ege Üniversitesinde milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde düzenlenecek olan etkinliklerde hem 15 Temmuz darbe girişimi tüm yönleriyle anlatılacak hem milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferi idrak edilecek hem de milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak şehitler ve gaziler anılacak.

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın 1 No'lu yemekhane önünde saat:11.00'de açılış konuşmaları ile başlayacak. Konuşmaların ardından Ege Üniversitesi Kampüsü 1 No'lu Yemekhane ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önü ile ana yolların buluştuğu kavşakta inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı"nın açılışı gerçekleştirilecek. "Milli Birlik ve Beraberlik" yürüyüşünün de yapılacağı program, Prof. Dr. Sermet Akgün Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yanında "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu Fidan Dikim Töreni" ile devam edecek. Aynı gün Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde, "Yeni Dünya Düzeni ve 15 Temmuz" konulu konferans gerçekleştirilecek. Program kapsamında Bilal Saygılı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua okunacak ve lokma hayrı da yapılacak.

Demokrasi Şehitleri Anıtı

Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesini ve demokrasi bilincini gelecek nesillere aktarmak amacıyla tasarlanan Anıt, 8 metre boyunda 2 metre eninde ve 6 metre genişliğinde bir görünüme sahip. Her iki gövdesinde 15 Temmuz şehitlerini simgeleyen 15 yıldızın yer aldığı Anıtın tepe noktasında ise ay yıldızlı tepe tacı bulunuyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "FETÖ-PDY terör örgütü ve dış bağlantıları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde milletin iradesi hiçe sayılarak devletimize, cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüğümüze, milli irademize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı hain bir saldırı gerçekleştirildi. Alçak kalkışma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile hareket eden halkımız ve güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildi. O kanlı gecede devletin ve milletin bekası uğruna mücadeleden çekinmeyen 251 vatan evladı şehit oldu. EÜ olarak, evrensel, demokratik ilkeleri ve Cumhuriyetimizin değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün anlam ve önemine binaen kampüsümüzde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Korusu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve 15 Temmuz Şehitleri Anıtı oluşturduk. Son Başbakanımız Binali Yıldırım ve Valimiz Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla meydanımızın, korumuzun ve heykelimizin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Ege Üniversitesi'nde akademik ve idari bilimler tarafından; sergi, panel, konferans, belgesel, kamu spotu, şiir ve kompozisyon yarışmaları da düzenlenecek. Ayrıca tüm bu etkinlikler Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kayıt altına alınarak tüm hafta boyunca yayın kanallarından gösterime sunulacak.