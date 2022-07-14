VAKA SAYISI ARTIYOR!
VAKA SAYISI ARTIYOR!
0
BANYODA 60 YILAN BULDU!
BANYODA 60 YILAN BULDU!
0
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
UKRAYNA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
0
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
DOĞUMDA TECAVÜZ ŞOKU!
0
banner776

15 Temmuz'u böyle anlattı: Uçağa kafa atarak şehit oldular!

15 Temmuz gecesinin tartışıldığı programda Prof. Dr. Mazhar Bağlı "İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:57

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminde sokağa çıkan insanlarla ilgili skandal sözler dile getirildi. Habertürk Gündem programına katılan Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "FETÖ terör örgütü darbeye kalkıştığı zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve ön göremeyeceği kahramanlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi. 

MAZHAR BAĞLI KİM?


Mazhar Bağlı, 25. Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekilliği ve 2009-2015 yılları arasında AKP MKYK üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Daha sonra Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mazhar Bağlı uzun yıllar FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı. Burada yazdığı yazılarda Ergenekon kumpasına destek veren Mazhar Bağlı bir yazısı nedeniyle de dönemin YARSAV Başkanı Faruk Eminağaoğlu'nun açtığı dava sonucunda  10 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum olmuştu. 

Etiketler; #15 temmuz #uçak #kafa atma #mazhar bağlı
Önceki Haber
Dikili'nin cennet koyları yapılaşmaya açılıyor!
Sonraki Haber
LPG zammı mutfak tüpüne de yansıdı!
Kıyafetlerini çıkartıp üst geçitten geçen kadına saldırdı!
Kıyafetlerini çıkartıp üst geçitten geçen kadına saldırdı!
0
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Kalecik Belediyesi 7 gayrimenkulü kiraya verecek
Kalecik Belediyesi 7 gayrimenkulü kiraya verecek
0
Karısını döverek öldürdü, kendini astı!
Karısını döverek öldürdü, kendini astı!
0
KYK borcu ile ilgili dikkat çeken açıklama: Çalışmamız hazır!
KYK borcu ile ilgili dikkat çeken açıklama: Çalışmamız hazır!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.