15 Temmuz'u böyle anlattı: Uçağa kafa atarak şehit oldular!

15 Temmuz gecesinin tartışıldığı programda Prof. Dr. Mazhar Bağlı "İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminde sokağa çıkan insanlarla ilgili skandal sözler dile getirildi. Habertürk Gündem programına katılan Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "FETÖ terör örgütü darbeye kalkıştığı zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde toplum hakikaten hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve ön göremeyeceği kahramanlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11. kattaki apartmanın üzerine çıkararak alçaktan uçan uçağa kafa atarak şehit oldular" dedi.

MAZHAR BAĞLI KİM?



Mazhar Bağlı, 25. Dönem AKP Şanlıurfa Milletvekilliği ve 2009-2015 yılları arasında AKP MKYK üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Daha sonra Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mazhar Bağlı uzun yıllar FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı. Burada yazdığı yazılarda Ergenekon kumpasına destek veren Mazhar Bağlı bir yazısı nedeniyle de dönemin YARSAV Başkanı Faruk Eminağaoğlu'nun açtığı dava sonucunda 10 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum olmuştu.