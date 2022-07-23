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15 yaşındaki gencin pahalılık isyanı Akşener'i duygulandırdı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Samsun'da 15 yaşındaki bir genç ile hayat pahalılığı üzerine sohbet etti. Sohbet sırasında "15 yaşında filozof olmuşsunuz. Vallahi o kadar üzülüyorum ki" diyen Akşener, gencin kendisine bilekliğini hediye etmesine karşılık olarak kulağındaki küpeyi verdi. Akşener gençten küpeyi sevdiği kıza vermesini istedi

23 Temmuz 2022 Cumartesi 08:22

Türkiye genelinde il il ziyaretlerinde bulunarak esnafların ve vatandaşların sıkıntılarını devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde bulundu. Akşener, Atakum ilçesinde 15 yaşındaki bir genç ile hayat pahalılığı üzerine sohbetini sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener'e hayat pahalılığı konusundaki sıkıntılarını anlatan genç, "Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. Ben bunları kendimi acındırmak için söylemiyorum. Bunları yiyememek insana o kadar koyuyor ki… 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü artırırsınız da biz rahat bir hayata ereriz. Durumlar gerçekten hiç iyi değil" diye konuştu. Akşener ise gencin söylediklerine "15 yaşında filozof olmuşsunuz. Vallahi o kadar üzülüyorum ki" diye yanıt verdi.

BİLEZİĞİNİ VEREN GENCE KÜPESİNİ ÇIKARIP VERDİ

Sohbetin sonunda kendine bileziğini hediye eden Akşener ise bunun karşılığında "Başka bir şeyim yok. Kulağımda bir çift küpe var çok pahalı bir şey değil" diyerek, çıkarttığı küpesini gençlere verdi.

Küpesini vermesini sebebini de açıklayan Akşener, "Al gülüm ver gülüm yapıyoruz, birbirimizi anacağız. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak, gerçekten sevdiğin kıza "Bu Meral teyzenin" diyeceksin. Çok pahalı değil, fena da değil" dedi.

Gençlerin "Mevzu pahalı olmasında değil, manevi değeri önemli" demesi üzerine duygusal anlar yaşayan Akşener, gençlere sarıldı.

Etiketler; #meral akşener #iyi parti #15 yaşındaki genç #küpe #samsun
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