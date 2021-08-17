ARTIK DAHA ÇOK KAYGILIYIZ!
ARTIK DAHA ÇOK KAYGILIYIZ!
0
VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
VAKA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ!
0
MAÇTA SKANDAL OLAY!
MAÇTA SKANDAL OLAY!
0
TWITTER'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN KİŞİ...
TWITTER'DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN KİŞİ...
0

16 yaşındaki İkra, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!

Kayseri’de B.A. (17), tartıştığı arkadaşı İkra Nur Türksoy’u (16) eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evinde pompalı tüfekle başından vurarak, öldürdü

16 yaşındaki İkra, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
17 Ağustos 2021 Salı 13:07

Olay, gece İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Burada Türksoy ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken B.A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy’u başından vurdu. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İkra Nur Türksoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #cinayet #kadın cinayeti #tüfekle öldürüldü
Önceki Haber
Kaygı ve korkularımızda artış yaşanıyor!
Sonraki Haber
Evinin bahçesine giren kişiyi öldürdü!
Sellerde ölü sayısı 77'ye yükseldi
Sellerde ölü sayısı 77'ye yükseldi
0
Bozkurt'ta yıkılan binadaydı, 13 kişinin kahramanı oldu!
Bozkurt'ta yıkılan binadaydı, 13 kişinin kahramanı oldu!
0
Kocasını öldüren Rümeysa, yaşadığı işkenceleri anlattı!
Kocasını öldüren Rümeysa, yaşadığı işkenceleri anlattı!
0
Toros Üniversitesi 16 kişi alacak
Toros Üniversitesi 16 kişi alacak
0
TOKİ Isparta'da 124 konut yaptıracak
TOKİ Isparta'da 124 konut yaptıracak
0
Atatürk Üniversitesi 37 kişi alacak
Atatürk Üniversitesi 37 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.