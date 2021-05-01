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17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...

Tam kapanmanın ilk gününde trafikteki ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu görenler "Bu nasıl kapanma?" sorusunu sormadan edememişti. DİSK-AR tarafından hazırlanan tam kapanma raporuna göre; istihdamın yaklaşık yüzde 61'ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor

17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...
01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:41

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan 17 günlük tam kapanma kararının ilk gününde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki büyükşehirlerde kalabalıklar dikkat çekti.

Kısıtlama kararı önceki gün 19.00'da başlarken, başkent Ankara'da gece yaşanan sessizlik sabah saatlerinde yerini yoğun trafiğe bıraktı. Emniyet güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına istinaden uygulama yaptığı yerlerde uzun araç kuyrukları yaşandı.


TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Özel iş yerleri ve kamu kurumlarında dün sabah saatlerinden itibaren işe gidiş ve geliş saatlerinde yoğunlaşan trafik çoğu zaman durma noktasına geldi. Yoğun trafiğin içinde kalan ambulanslar için uygulama noktasında trafiği açmak zorunda kalan polisler, binlerce sürücünün izin belgesini kontrol etmekte zaman zaman zorlandı. Başkent'in merkezi Kızılay başta olmak üzere, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu ve Konya Yolu'ndaki polis çevirme noktalarındaki uzun araç kuyrukları sürücüleri bezdirdi.İstanbul'da da hem trafikte hem toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz şehitler Köprüsü, Cevizlibağ, Avcılar ve Küçükçekmece'de trafik durma noktasına geldi. İstanbul ve Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitledi.

METRO VE METROBÜSLERE EK SEFER KOYULDU

Kısıtlama nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının saatlerinde düzenlemeye gitmişti. Ancak o kadar yoğunluk oluştu ki, metro ve otobüslere ek seferler konuldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.

Kısıtlamadan muaf olanlar, yoğunluktan dolayı şaşkınlıklarını, "Dışarı çıktığımızda gördük ki herkes dışarıda. İnanılmaz bir trafik var. Bu kadar insan izinli mi?" sözleriyle dile getirdi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 61'İNE DENK GELİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bu kalabalığa, tam kapanmadan muaf olan çalışanların neden olduğu tahmin ediliyor. DİSK-AR'ın hazırladığı tam kapanma raporuna göre, istihdamın yaklaşık yüzde 61'ine denk gelen 16.4 milyon çalışan kapanmadan muaf sektörlerde çalışıyor.Yüzde 22'yi kapsayan 6 milyon çalışan ise kısmen muaf sektörlerde görevli. Kapanma kapsamındaki sektörlerde ise yüzde 17'ye denk gelen 4.4 milyon çalışan yer alıyor. Raporda, "Genelgede 43 muafiyet bulunuyor. Sanayi ve inşaat işçileri ile hizmetler sektörünün birçok alt sektörü başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve hizmet üretiminde milyonlarca işçi çalışmaya devam edecek" ifadelerine de yer verildi.

Etiketler; #Koronavirüs #tam kapanma #tam kapanma muaf olanlar
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