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1700 kişinin öldüğü katliamdan aranan kişi yakalandı, ev hapsi verildi!

Interpol tarafından aranan, Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden, DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da şafak operasyonuyla yakalandı

1700 kişinin öldüğü katliamdan aranan kişi yakalandı, ev hapsi verildi!
05 Haziran 2021 Cumartesi 07:42

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan, Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad’ın Bolu’da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın kaldığı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak, geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad, gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Bolu'da polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan, 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı’nın faillerinden terör örgütü DEAŞ üyesi Arkan Taha Ahmad’a 2 ay ev hapsi cezası verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spyker katliamı #deaş #bolu #terör örgütü
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