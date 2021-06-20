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18 gün önce oğlunu kaybetmişti. Babalar Günü'nde kalbine yenildi!

Giresun'da 18 gün önce 4 yaşındaki oğlu trafik kazasında ölen baba Yılmaz Ceylan, Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

18 gün önce oğlunu kaybetmişti. Babalar Günü'nde kalbine yenildi!
20 Haziran 2021 Pazar 14:55

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 18 gün önce yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde "Ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken Yılmaz Ceylan, Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Baba Ceylan, yıllar sonra tek erkek olarak dünyaya gelen oğlunun yanında toprağa verilecek.
2 Haziran'da ilçeye bağlı Saraycık köyünde Adem C. yönetimindeki otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer Ceylan'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan küçük Zafer, kaza yerinde hayatını kaybetti. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

"YANINA GELECEĞİM" DEYİP KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde güçlükte ayakta duran ve "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz Ceylan, gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz Ceylan, kaldırıldığı hastanede, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz Ceylan, aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #babalar günü #kalp krizi
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