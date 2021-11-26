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18 yaşındaki işçi, 11. kattan düşerek öldü!

Kayseri'de, 11 katlı inşaatın en üst katında dengesini kaybederek, zemine düşen işçi Bedirhan Yaldız (18) hayatını kaybetti

18 yaşındaki işçi, 11. kattan düşerek öldü!
26 Kasım 2021 Cuma 13:39

Olay, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 11 katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Bedirhan Yaldız, çalıştığı sırada dengesini kaybedip, zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bedirhan Yaldız'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #işçi ölüm #ölüm #işçi #inşaat
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