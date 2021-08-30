KARŞIYAKA'DA BÜYÜK COŞKU
KARŞIYAKA'DA BÜYÜK COŞKU
0
BORNOVA'DA COŞKULU KUTLAMA
BORNOVA'DA COŞKULU KUTLAMA
0
BALÇOVA'DA BAYRAM ŞENLİĞİ
BALÇOVA'DA BAYRAM ŞENLİĞİ
0
255 ÖLÜM DAHA!
255 ÖLÜM DAHA!
0

20 gündür tedavi gören askerden acı haber!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur" denildi

20 gündür tedavi gören askerden acı haber!
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:11

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

TRABZON'A ŞEHİT ATEŞİ

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek (26), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Sınır ötesinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Uzman Çavuş Şebelek, getirildiği Türkiye'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek, bugün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #ismail şebelek #şehit asker
Önceki Haber
İzmir'de hafif ticari araç İZBAN raylarına uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Sonraki Haber
21 yaşındaki genç parkta öldürüldü!
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni! Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı
Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni! Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne bunları yazdı
0
İstanbul metro hattında 49 yer kiraya verilecek
İstanbul metro hattında 49 yer kiraya verilecek
0
Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlileri alacak
0
İstanbul Okan Üniversitesi 46 kişi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 46 kişi alacak
0
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı!
0
Başkan Böcek'in acı günü!
Başkan Böcek'in acı günü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.