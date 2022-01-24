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22 yaşındaki genç 3. kattan düşüp öldü! Kripto para intiharı şüphesi!

22 yaşındaki genç 3. kattan düşüp öldü! Kripto para intiharı şüphesi!
24 Ocak 2022 Pazartesi 08:41

İstanbul Kağıthane'de ailesiyle birlikte yaşayan 22 yaşındaki M.S. evlerinin bulunduğu binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti. M.S.'nin ölmeden önce sosyal medya hesabından kripto parada kaybetmesi nedeniyle hayatını son vereceğini yazdığı öğrenildi

Olay,  saat 21.00 sıralarında  Kâğıthane Hürriyet Mahallesi, Cami Altı Sokakta yaşandı.  Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki M. S., henüz bilinmeyen bir nedenle  3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin ve savcının incelemelerinden sonra M.S.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olay anında M.S.'nin ailesinin evde olmadığı ve sosyal medya hesabında ise kripto parada kaybettiği paralar nedeniyle hayatına son vereceğine dair bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #kağıthane #kripto para
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