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224 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi

224 köy yolu kar nedeniyle kapandı
03 Ocak 2022 Pazartesi 11:00

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ilçelerinde okullar 1 gün için tatil edildi. Erciş ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen ve ilçe dışında kalan mahallelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

77 MAHALLE, 147 MEZRA YOLU KAPALI

Öte yandan Başkale'ye bağlı 3 mahalle 4 mezra, Bahçesaray'da 23 mezra, Çaldıran'da 3 mahalle, Çatak'ta 27 mahalle 88 mezra, Edremit'te 1 mahalle, Erciş'te 2 mahalle, Gevaş'ta 1 mahalle 4 mezra, Gürpınar'da 15 mahalle 18 mezra, İpekyolu'nda 2 mahalle, Muradiye'de 18 mahalle 6 mezra ve Tuşba'da da 5 mahalle 4 mezra olmak üzere; 77 mahalle ile 147 mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için faaliyetlerini sürdürürken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #kar yağışı #karla mücadele #van kar
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