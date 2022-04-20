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24 yaşındaki genç, bahçede ölü bulundu

Kırşehir’de 24 yaşındaki Kadir Köse , 2 katlı binanın bahçesinde ölü olarak bulundu

24 yaşındaki genç, bahçede ölü bulundu
20 Nisan 2022 Çarşamba 13:13

Olay, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Kadir Köse olduğu belirlendi. Köse, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırşehir #ölüm #ölü bulundu #bahçede ölüm
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