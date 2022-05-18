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2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü!

Ankara Altındağ'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen baba Onur G., 2,5 yaşındaki oğlu Kadir G.'yi döverek öldürdü. Haberi alan mahalleli baba Onur G.'yi linç etmek istedi. Babanın oğlunu hastaneye götürdüğü ve balkondan düştüğünü söylediği öğrenildi

2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü!
18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:52

Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü. Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü. Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

BALKONDAN DÜŞTÜ DEMİŞ

Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, "Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi. Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı. Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor" iddiasında bulundu.

DAHA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNULDU

Komşularından Ergün D., baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, "Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?" ifadelerini kullandı.

Onur G.'nin komuşlarından Şevket B. ise "Mahalleli olarak biz gittik uyardık, gerekeni de yaptık" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #döverek öldürdü #oğlunu
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