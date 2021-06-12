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250 baş koyun satılacak

Kazım Karabekir Tarım İşletme Müdürlüğü, 250 baş reforme morkaraman koyunu açık artırma ile satışa çıkaracağını duyurdu

250 baş koyun satılacak
12 Haziran 2021 Cumartesi 11:45

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana şu ifadelere yer verildi: 

İşletmemiz yetiştirmesi 160 Baş Koyun, 60 Baş Erkek Toklu ve 30 Baş da Koç olmak üzere toplam 250 Baş Reforme Morkaraman Koyun, 3.maddede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı reforme hayvanın canlı ağırlık üzerinden 3 parti   halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

İhale, 23.06.2021 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale katılan olmaması veya ihalede verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde   ikinci ihale 30.06.2021 günü saat:14.00 ‘de aynı şartlarda tekrar edilecektir.

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