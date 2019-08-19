3 ilde belediye başkanları görevden alındı, valiler kayyum atandı

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıkları polis çemberine alındı. İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Görevden alınan belediye başkanlarının yerine illerin valileri kayyum olarak atandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.

Terör örgütüne destek

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada üç belediye başkanının, "haklarındaki adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için" Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Ayrıca aynı kanunun 45. maddesi uyarınca üç ismin yerlerine belediye başkan vekillerinin görevlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevden alınan belediye başkanlarından Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunuyor.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yaklaşık Adnan Selçuk Mızraklı (ve Hülya Alökmen Uyanık) yüzde 63, Ahmet Türk (ve Figen Altındağ) yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan (ve Mustafa Avcı) da yüzde 54 oyla Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) eş belediye başkanları seçilmişlerdi.

Güveni sarsacak bir darbe durumu

Sosyal medyada görevden alındığına ilişkin haberlerin yayılması sonrası BBC Türkçe'ye konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu söyledi.

"Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar, temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur" diyen Mızraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerek. Orada üç büyük il tarif ediyor. Ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak.

"Türkiye bundan sonra başka bir Türkiye olarak yoluna devam eder. Artık demokrasi çıtası itibariyle bir kat daha aşağıya düşmüş bir yerden devam eder."

Onursuzluk

Belediye binası önüne gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile HDP’li milletvekilleri açıklama yaptı. Mızraklı, "Ben yazıyı gördüm ve yazının üzerine bunu bana bu iradeyi veren halk adına imzalamayı bir onursuzluk addederim dedim" ifadelerinde bulundu.

Mızraklı yaptığı açıklamada "Türkiye’ye seslenmek istiyorum, bugün 19 Ağustos 2019. Türkiye tarihi açısından, Türkiye’deki demokrasi değerleri, hukuk rejimi, adalet kavramı, seçmen iradesi gibi temel kavramlar açısından bir kere daha yerle yeksan edildiği, seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, 31 Mart’ta ortaya çıkmış olan seçmen iradesinin hiçe sayıldığı, muhalif olanlara merkezi idarenin, gücü elinde tutan kesimlerin halk iradesini hiçe sayarak bir gece yarısı kararıyla İçişleri Bakanlığı notuyla görevden alındığımız ifade edilmekte. Ben yazıyı gördüm ve yazının üzerine bunu bana bu iradeyi veren halk adına imzalamayı bir onursuzluk addederim dedim. O notu yazdım ama imza koymadım çünkü benim inandığım anayasa değerleri, hukuk rejimi, hukuk değerleri ve hepsinin en üstünde olan halk iradesine rağmen bir işlem tesis edildi. Bu tesis edilen işlemi benim hukuk normları dahilinde kabul etmem mümkün değil” şeklinde konuştu.

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Öte yandan Diyarbakır'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve gözaltına alınanlar arasında Demokratik Bölgeler Partisi MYK üyesi Sevim Biçici ile HDP il yöneticisi Kadir İnanır'ın da olduğu öğrenildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden bir video paylaşarak "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ablukaya alınmış ve içeride arama yapılıyor. Emniyet şube müd. Belediye eşbaşkanımızın görevden alındığını sözlü ifade etmesi bu ülkenin adaletinin, hukukunun geldiği yeri işaret ediyor." dedi.

CHP'den açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu: Ülke bütünlüğüne herhangi bir katkısı olmayacak Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına CHP'den ilk tepki İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi. Mehmet Bekaroğlu, alınan kararla ilgili olarak, "Bunun anlamı sadece demokrasinin iptal eğilmesi değil, aynı zamanda halkın meşru siyasetten umudu kesmesinin istenmesidir" dedi.