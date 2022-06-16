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3 kıza bıçaklı taciz ve tehdit! Suriyeli erkek yakalandı!

Bursa’da, metroda Yelda Arslan (25) ve kız kardeşi ile yanındaki kız arkadaşını taciz edip, bıçakla tehditte bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu Murad Raşo (21) gözaltına alındı. Yelda Arslan'ın görüntüleyerek sosyal medyadan tepki gösterdiği Murad Raşo, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi

3 kıza bıçaklı taciz ve tehdit! Suriyeli erkek yakalandı!
16 Haziran 2022 Perşembe 14:11

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Ataevler metroda meydana geldi. İddiaya göre, metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan Yelda Arslan’ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı. Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan’ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, ‘Sizi bıçaklarım’ diyerek tehdit etti. Arslan, çığlık atarak yardım istedi. Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

“BEN ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUM”

Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı, bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #suriyeli #bursa #taciz #tehdit #metrada taciz
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