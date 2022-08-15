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32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!

Ankara'da Funda Koyuncu, eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Koyuncu'nun öldürülmeden önce 4 kez polisi aradığı ortaya çıktı

32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36

Olay, 8 Ocak'ta Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Olaydan 3 gün önce çalıştığı işten ayrılan Recep Koyuncu, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

2020'DE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Recep Koyuncu, iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten Koyuncu, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda'nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi. İddianamede, Funda Koyuncu'nun polisi 4 defa aradığı ve 'Eşim beni öldürecek, yardım edin' diye ihbarda bulunduğu belirtildi. Ancak Funda Koyuncu'nun bu sırada bıçaklandığı ve Recep Koyuncu'nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve Funda Koyuncu'nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kadın cinayeti #funda koyuncu
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