PUTLARI KIRDILAR!
PUTLARI KIRDILAR!
0
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
0
ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0

34 gündür kayıptı, cesedi bagajdan çıktı!

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin yaptığı incelemede, otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu. İncelemeler sonucu cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e (32) ait olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı

34 gündür kayıptı, cesedi bagajdan çıktı!
02 Mayıs 2021 Pazar 08:33

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti. Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #araba bagajı ceset #sinan sönmez
Önceki Haber
İzmir'de koronavirüse yakalanan profesör hayatını kaybetti
Sonraki Haber
25 yaşındaki genç, çatıdan atlayarak canına kıydı!
Yaşlı adam genç kızı taciz etti, bir de kendini böyle savundu
Yaşlı adam genç kızı taciz etti, bir de kendini böyle savundu
0
Kuzey Irak'tan yine şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'tan yine şehit haberi geldi!
0
25 yaşındaki genç, çatıdan atlayarak canına kıydı!
25 yaşındaki genç, çatıdan atlayarak canına kıydı!
0
Boş evden gelen koku, vahşeti ortaya çıkardı
Boş evden gelen koku, vahşeti ortaya çıkardı
0
17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...
17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...
0
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne soruşturma!
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne soruşturma!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.