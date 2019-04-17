375 odalı pansiyonlar randevu evi gibi çalışıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, İzmir'de 375 odalı pansiyonların olduğuna dikkat çekerek, bunların randevu evi mantığıyla çalıştığını iddia etti. İşler, "Konut ruhsatı alıp ardından pansiyona çeviriyorlar. Belediyeler de valilik de kontrol etmiyor. Asayiş yok, kimlik bildirimi yok. Fuhuşla ilgili, toplum sağlığıyla ilgili kontrol yok. Vergi teftişi yok." dedi.

Halil Özcan - Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir'de yüzlerce odası olan pansiyonların olduğunu söyledi. 375 odalı büyük bir otel kadar pansiyon olduğuna dikkat çeken İşler, "Gerçek oteller odayı 200 liradan satıyor, bunlar 50 liradan oda veriyor. Haksız rekabet var. Sevgilisini, dostunu alan buralara gidiyor. Adı da bunun turizm oluyor. Bornova'da, Bayraklı'da, Alsancak'ta var. Turizmci bunlarla nasıl baş etsin? Turizm sektörünün desteklenmesi için para istemiyoruz. Mevzuat sorunlarına el atılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Denetlenmiyorlar

Belediyelerin, bu tür yerlere önce konut ruhsatı ardından da pansiyon ruhsatı verdiğini ileri süren İşler, şöyle konuştu:

"Devlet de gidip bunlara 'Sen neden kimlik bildirimi vermiyorsun?' demiyor. Turizmci, oda temizliği yaptırmak isteyenden ekstra para alamaz, dışardan temizlikçi çalıştıramazsın, kendi bünyende istihdam oluşturman gerekiyor. Bunlar personel istihdam etmiyor, kıdem ödemiyor. Pansiyon görünümünde devasa bir tesis var. Bu, istihdamı baltalayan, bu işi layıkıyla yapan insanların şevkini kaçıran bir durum. Para kazanamayan turizmci ben de bunlar gibi yapacağım diyor ve kötü emsal oluyor. Valiliğin aynı zamanda belediyenin bunlara dur demesi lazım. Öğrenciler ucuz diye tercih ediyor. Fuhuş buralara kayıyor. Saatlik kullanılıyor. Pazarlamacılar ucuz diye buraları tercih ediyor. Asayiş yok, kimlik bildirimi yok. Fuhuşla ilgili, toplum sağlığıyla ilgili kontrol yok. Vergi teftişi yok. Sen burda devlete vergini ödüyorsun, yanmaz halı yapıyorsun, duman geçirmez çatı yapıyorsun, çıta yapıyorsun, teras yapıyorsun, restorant yapıyorsun ama bunlarda hiç bir şey yok."

İzmir'de 100-150 odalı pansyonları dikkate almadıklarını ifade eden İşler, "250 odanın üstünde 15 tane var. Belediyeler bunlara neden ruhsat veriyor? Bu araştırılsın." dedi.