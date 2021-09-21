38 iş yeri kiraya verilecek

Afyonkarahisar Sandıklı'da bulunan 38 iş yeri ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mülkiyeti Sandıklı Belediyesi'ne ait olan ilanda belirtilen taşınmaz/işyeri, 2886 sayılı ihale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Kiralama ihalesi 05.10.2021 Salı günü Ekli listede belirtilen saatte Belediyenin Encümeni huzurunda Belediye Binası Belediye Başkanı Odası (Ece Mah. Konak Caddesi No:1) adresinde yapılacaktır.

Kiralama ihalesine katılmak isteyenler en geç 04.10.2021 Pazartesi günü saat 17.30’a kadar. Ekli listede belirtilen Geçici Teminatı ve ihale iştirak bedellerini Belediyenin veznesine ya da Belediye tarafından verilecek banka hesap numarasına yatıracaklar, makbuzlarını ve istenilen belgeleri yukarıdaki tarih ve Saat’e kadar kapalı zarf içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim edeceklerdir. Belirlenen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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