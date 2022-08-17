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38 sözleşmeli personel alınacak

İklim Değişikliği Başkanlığı 38 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

38 sözleşmeli personel alınacak
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilandaki tabloda nitelikleri belirtilen (4) adet Büro Personeli, (18) adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve (16) adet Destek Personeli olmak üzere toplam (38) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 22/08/2022 - 02/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


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