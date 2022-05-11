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4 ay önce baba olmuştu. Kazada hayatını kaybetti

Antalya- Burdur yolunda şarampole devrilen, tuğla yüklü TIR'ın şoförü Arif Canbulut (25), yaşamını yitirdi. Canbulut'un, 4 ay önce baba olduğu öğrenildi

4 ay önce baba olmuştu. Kazada hayatını kaybetti
11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:44

Kaza, sabah saatlerinde, Antalya- Burdur kara yolunda meydana geldi. Arif Canbulut'un kullandığı 15 PB 114 plakalı tuğla yüklü TIR, Çubukbeli'nden Antalya yönüne gidilirken şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'da yalnız olan Canbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Arif Canbulut'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Bucak ilçesinin Susuz köyünde toprağa verildi. Canbulut'un 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #burdur #kaza #ölüm #tır şoförü
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