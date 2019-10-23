4 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 ilde FETÖ operasyonu
23 Ekim 2019 Çarşamba 11:59

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 20 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor.

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