5 bin Suriyeli bayram için gitti

Kurban Bayramı nedeniyle Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeli sayısı 5 bini geçti.

5 bin Suriyeli bayram için gitti
28 Temmuz 2019 Pazar 14:07

Kilis Valiliği'nden alınan randevu ile bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen yüzlerce Suriyeli, sabah erken saatlerden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcak havaya rağmen yoğunluğun yaşandığı kapıda evrakları kontrol edilen Suriyeliler kontrollü olarak ülkelerine geçmeye devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kapıdan şu ana kadar 5 bini aşkın Suriyelinin bayram için geçiş yaptığı bildirildi.

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