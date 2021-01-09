5 yılda 50 bin çocuğa umut oldu

Mehmet Emin Sevin'in köy okullarında okuyan çocuklar için başlattığı yardım kampanyası büyüyor

Batman'da yaşayan 27 yaşındaki Mehmet Emin Sevin, köy köy dolaşarak, köy okullarında eğitim görmeye çalışan çocuklara destek oluyor. 'Bir umut, bin mutluluk' projesi düzenleyen Sevin, bu kapsamda 5 yılda 50 binin üzerinde çocuğa yardım ulaştırdı. 'Köy okullarının abisi' olarak tanınan Sevin, vatandaşların da yardımıyla köy köy dolaşarak, çocuklara mont, bot, diş macunu, diş fırçası, atkı, bere gibi şeyler götürüyor.

5 yıl önce başlayan mücadelesini anlatan Sevin, 'Bir Umut Bin Mutluluk Projesi' başlattığını söyledi. Proje kapsamında köyleri gezmeye başladığını belirten Sevin, bir köy okulunda aynı defteri paylaşan iki kardeşi gördüğünü ve kampanyayı büyütme kararı aldığını anlattı. Sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını belirten Sevin, kampanyanın kısa sürede destek almaya başladığını ifade etti. Sevin amaçlarının Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklara ulaşmak olduğunu söyledi.

Sevin sözlerine şöyle devam etti: "Köy okullarında şartları zor olan çocuklara ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen yardımları dağıtıyoruz. Bizim çalışmalarımızı ve çocukların yaşadığı mutluluğu görenler bizlere destek olmak için ulaşıyor. Gösterdiğimiz çabaya destek olanların da projemizi sürdürmemizdeki katkısı çok büyük. Biz küçük desteklerin çocukların yüzünde ne kadar büyük bir mutluluğa dönüştüğünü görüyoruz. En büyük mutluluğumuz da bu oluyor. Herkes elinden geldiği kadarıyla az çok demeden projeye katkı sunuyor. Hayatında hiç pizza ya da pasta yemeyen çocuklara pizza ve pasta götürdük. O kadar mutlu oldular ki yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmenin tarifi yok. Yaz aylarında dondurma yemelerini sağladık. Çocukları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadık"

Kış mevsiminin zor geçtiği bölgelerde çocuklarının ellerinin çatlığını belirten Sevin, bunun için o bölgelere el kremi götürdüklerini anlattı. 10 binlerce çocuğa oyuncak da götürdüklerini ifade eden Sevin, "Daha yapacağımız çok iş, gidilecek çok yol var. 50 binin üzerinde çocuğun yüreğine dokunduk. Birilerinin yüreğine dokunmak çok güzel bir duygu. Gelecek desteklerle çok daha fazla çocuğa ulaşarak onların da yüzlerini güldürmek, mutlu etmek istiyoruz. İnsanların bu konudaki duyarlılığı yüksek. Bize destek olan kişiler de aynı mutluluğu ve huzuru bizimle paylaşmış oluyor. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek o kadar mutluluk dağıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.