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50 zabıta memuru alınacak

Bağcılar Belediye Başkanlığı zabıta memuru olarak görev yapmak üzere 50 kişi alacaklarını duyurdu

50 zabıta memuru alınacak
02 Mart 2022 Çarşamba 10:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 11 Nisan ve 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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