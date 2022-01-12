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57 yıllık evli çift aynı gün koronavirüsten öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı

57 yıllık evli çift aynı gün koronavirüsten öldü
12 Ocak 2022 Çarşamba 12:40

Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce koronavirüse yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #Koronavirüs #ölüm
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